19 طعنة.. الشرطة العراقية تقبض على امرأة قتلت سلفتها بدافع الغيرة

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال امرأة قتلت زوجة شقيق زوجها بـ19 طعنة سكين في محافظة البصرة جنوب العراق.



وذكرت المديرية العراقية في بيان، أن زوجة شقيق زوج الضحية هي من أقدمت امرأة على قتل زوجة شقيق زوجها بـ19 طعنة سكين، في قضاء الدير بدافع "الغيرة على زوجها".



وأشار البيان، إلى أن "جميع أفراد العائلة من زوجها وشقيقه ووالد القاتلة حاولوا توجيه الجريمة إلى أحد أبناء عمومتهم؛ لوجود خلاف قديم بينهم، رغم علمهم بأن زوجة ابنهم هي من قامت بالجريمة".



وأضاف، أن "محاولة إخفاء الجريمة باءت بالفشل، إذ تمكنت مكافحة إجرام البصرة من فك خيوطها وكشف أركان الجريمة، والقاء القبض على الجانية ومن ساعدها ومن اخفى الحقيقة عن رجال الشرطة وتسليمهم الى العدالة لينالوا جزائهم".