واقع نعيشه.. إبراهيم عيسى عن حضرة العمدة: مصري حتى النخاع

كشف الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، كواليس كتابته لمسلسل " حضرة العمدة " المقرر عرضه في شهر رمضان .

وقال إبراهيم عيسى في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" نحن في واقع مصري به مشاكل اجتماعية وإنسانية وهناك جوانب إيجابية ومشرقة كثيرة ".

وأضاف إبراهيم عيسى :" دور الفن والإبداع هو تقديم صورة حقيقة لما نعيشه ورؤية لما يجب ان نفكر فيه كسبل التغيير والتطوير ".

وتابع إبراهيم عيسى :" أحداث المسلسل مستمدة من الواقع اليومي للمواطن المصري وكل شيء في المسلسل مصري حتى النخاع ".

وأكمل إبراهيم عيسى :" اسم القرية التي يدور فيها الأحداث داخل المسلسل هي تل شبورة".