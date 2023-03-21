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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واقع نعيشه.. إبراهيم عيسى عن حضرة العمدة: مصري حتى النخاع

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

 كشف الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، كواليس كتابته لمسلسل " حضرة العمدة " المقرر عرضه في شهر رمضان .

 

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وقال إبراهيم عيسى في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"   نحن في واقع مصري به مشاكل اجتماعية وإنسانية وهناك جوانب  إيجابية ومشرقة كثيرة ".

 

 وأضاف إبراهيم عيسى :" دور الفن والإبداع هو تقديم صورة حقيقة لما نعيشه ورؤية لما يجب ان نفكر فيه كسبل التغيير والتطوير ".

 

 وتابع إبراهيم عيسى :"  أحداث المسلسل مستمدة من الواقع اليومي للمواطن المصري  وكل شيء في المسلسل مصري حتى النخاع ".

 

 وأكمل إبراهيم عيسى :" اسم القرية التي يدور فيها الأحداث داخل المسلسل هي تل شبورة".

إبراهيم عيسى حضرة العمدة روبي رمضان اخبار التوك شو

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