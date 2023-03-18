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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: اختيار الاهرامات على غلاف مجلة "التايم" أعاد الاعتبار للسياحة المصرية

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الجميع يعلم من التاريخ والدين مصر، معقبًا: "كل طفل يهودي أو مسيحي بيعرف مصر من الروضة.. مصر مذكورة 700 مرة في العهد القديم والجديد".

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اختيار أهرامات الجيزة كغلاف لمجلة "تايم" الأمريكية، يعد إعادة الاعتبار للسياحة المصرية، والعودة للسياحة كهدف رئيسي ومركزي ووحيد، ستكون قطار التنمية الحقيقة.

وتابع: العنوان الأكبر في الصحافة الأجنبية هي أهرامات الجيزة واختيارها كالمقصد الأول والوجه الاولى للعالم سياحيًا، مشددًا على أن هذا يجعلنا نشر بالتباهي والفخر الوطني، كما أن اختيار الأهرامات كأفضل وجهة إعلان واضح على عظمة البلد وتاريخها.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى التاريخ والدين مجلة تايم الامريكية قطار التنمية الحقيقة

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