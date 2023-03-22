صواريخ كوريا الشمالية تحدث حالة جدل داخل مجلس الأمن | تفاصيل

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن حالة جدل بين أمريكا والصين وروسيا في مجلس الأمن بسبب إطلاق كوريا الشمالية عشرات الصواريخ الباليستية .

وأوضح التقرير أن بكين وموسكو ألقتا باللوم على التدريبات العسكرية التي تجريها أمريكا مع كوريا الجنوبية في محاولة لاستفزاز كيم جونج أون .

وتابع التقرير أن واشنطن اتهمت بكين وموسكو بتشجيع كوريا الشمالية عن طريق حمايتها من مواجهة المزيد من العقوبات.

وأكمل التقرير أن مجلس الأمن منقسم منذ سنوات عدة بشأن كيفية التعامل مع بيونجيانج .

ولفت التقرير إلى أن روسيا والصين صاحبتا حق الفيتو بمجلس الأمن تقولان إن فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية لن يساعد .