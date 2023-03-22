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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر وشيك يدفع لأزمة عالمية.. تقرير أممي يحذر من الاستهلاك المفرط للمياه

المياه
المياه

حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشر أمس الثلاثاء من أن الاستهلاك المفرط للمياه والتغير المناخي جعلا "نقص المياه مستوطنًا" في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى "خطر وشيك" بحدوث أزمة عالمية.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير مشترك صدر في نيويورك قبيل ساعات من افتتاح مؤتمر نادر حول هذه القضية الشائكة إن نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة في حين يفتقر 3.6 مليارات شخص إلى خدمات صرف صحي موثوق بها.

وقال ريتشارد كونور، المؤلف الرئيسي للتقرير، لوكالة “فرانس برس” إن تأثير "أزمة المياه العالمية" سيكون "مسألة سيناريوهات"، فإذا لم يتم فعل أي شيء، فسيكون سيناريو العمل كالمعتاد، ولن يتمكن العالم من الوصول إلى إمدادات المياه المأمونة.

وأشار إلى أنه مع تزايد عدد سكان العالم كل يوم، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الناس الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذه الخدمات.

الاستهلاك المفرط للمياه الأمم المتحدة ازمة نقص المياه التغير المناخي

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