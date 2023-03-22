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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لشهر رمضان.. مكبرات صوت للحرمين الشريفين بأحدث التقنيات وأعلى المعايير

صدى البلد

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مكبرية المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان، وذلك بأحدث التقنيات وأعلى المعايير التي يشرف عليها ويديرها كفاءات سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الرئاسة أنهت صيانة أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر بالتعاون مع وزارة الإعلام، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه جرى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها، حيث أنها تدار وفق عمل مؤسسي منظم شرعياً وهندسياً فائق الدقة، كما أنه يتم تجهيزها للصلوات في وقت قياسي وفق أحدث الإمكانات البشرية والآلية.

وبين أنه تمت التجهيزات بمعايير عالية الدقة، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء لنقل شعائر الأذان والصلاة إلى جميع أنحاء المعمورة، سائلًا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنمو والازدهار.

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