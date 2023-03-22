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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

امتنعوا عن السكريات.. تعرف على السحور المناسب خلال شهر رمضان

سحور رمضان
سحور رمضان

كشف الدكتور رامي صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، عن السحور المناسب للمواطنين فى أول أيام شهر رمضان، قائلا: إن فكرة منع الطعام تكون فقط تابعة للظروف الصحية للشخص، حيث أنه لا يتم منع الطعام لشخص طبيعي جميع ظروفه الصحية جيدة، مشيرا إلى أن فكرة منع الصوديوم يعد شئ غير صحي، لأنه عنصر من العناصر المهمة جدا للجسم.

وأضاف الدكتور رامي صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن زيادة عنصر من الصوديوم من الممكن أن يؤثر على الجسم بالسلب، حيث أنه يجب أخذه من مصادر طبيعية وليست صناعية، موضحا أنه من أجل إنقاص الوزن، فيجب على الشخص المحاول بقدر الإمكان الإمتناع عن تناول الطعام فى الفترة بين الإفطار والسحور.

وتابع الدكتور رامي صلاح، أخصائي التغذية العلاجية: "أثناء فترة الصيام يلجأ الجسم لمصادر لطاقة طبيعية بداخله ويترجمها بشكل جيد جدا، ومن أجل ذلك ليس من الضروري تناول كمية سكريات عنيفة بمجرد كسر الصيام، لأن الجسم فى تلك الحال سيظل جائع والجسم يكون فى إحتياج دائم لتناول الطعام".

سحور أول يوم شهر رمضان 

 وأشار الدكتور رامي صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إلى أنه بالنسبة للسحور المناسب أول أيام رمضان، فيجب على الشخص الذي يبذل مجهود عضلي تناول النشويات، وبالتالي سيكون لديه مساحة أكبر لتناول الخبز من رغيف إلى نصف رغيف، والعكس بالنسبة للشخص الذي لا يحتاج إلى مجهود عضلي، فيكتفي من ربع إلى نصف رغيف خبز، إلى جانب تناول من سبع إلى ثمان معالق فول مع طبق سلطة ومن بيضة إلى بيضتين فى حال ان الشخص يبدأ يومه بمجرد السحور.

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