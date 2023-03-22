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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالبرلمان الأردني: مجلس النواب طالب بإعادة تقييم معاهدة السلام مع إسرائيل

الأردن
الأردن

قال سالم العمري عضو مجلس النواب الأردني، إن جميع أعضاء مجلس النواب الأردني طالبوا بإعادة تقييم معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقية تخدم الجانب الإسرائيلي ولا تخدم الأردن.

وأضاف العمري في مداخلة هاتفية للإعلامية دانيا الحسيني في برنامج منتصف النهار على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب الأردني كاملًا طالب بطرد السفير الإسرائيلي بسبب التصريحات العنصرية التي خرجت من وزير المالية الإسرائيلي المتطرف على حد تعبيره.

وأوضح أن طرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الأردنية مطلب شعبي، مؤكدًا أن هذا يعد أقل رد على التصريحات العدائية للجانب الإسرائيلي في حق الأردن وفلسطين.

 رفض شعبي للاتفاقيات والمعاهدات

وتابع "العمري" أن الشعب الأردني كافة، يرفض كل الاتفاقيات والمعاهدات مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن البرلمان الأردني يحمل الشرعية الملكية والشعبية التي تعطيه الحق في اتخاذ ذلك القرار، خاصة في ظل كثرة التمادي والتعدي من قبل الجانب الإسرائيلي ضد كل العرب.

مجلس النواب الأردني عاهدة السلام الأردن إسرائيل وزير المالية

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