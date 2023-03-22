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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة طبق الأصل.. ابنة بيومي فؤاد تقتحم مسلسلات رمضان 2023

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

تشارك الطفلة جودي ابنة الفنان بيومي فؤاد فى أحداث الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، والذي بدأ عرضه مساء اليوم على قناة النهار.

ومن المفترض أن تبدأ جودي فى الظهور ابتداء من الحلقات القادمة، ليكون هذا هو العمل الأول لها الذي يجمع بينها وبين والدها الذي يشارك فى بطولة المسلسل.

 

تفاصيل الجزء الثاني من «رمضان كريم»

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تمامًا عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف من خلال شخصية ابنه شقيقة الفنان سيد رجب . 

صورة لبيومي فؤاد مع أبنة فى أحد البرامج

تغيرات في الجزء الثاني من «رمضان كريم»

وحدثت تغييرات كثيرة على مسلسل رمضان كريم 2 فنظرًا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسّد شخصية الحاج كريم، شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضًا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة، فقد تم حذف شخصيتهما من العمل .

 

 

 أبطال الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» 

 

رمضان كريم الجزء الثاني من بطولة كل من سلوى عثمان، وسيد رجب، ونجلاء بدر، وسلوى خطاب، وسلوى محمد علي، ومحمد لطفي ، كريم عفيفي ، انعام سالوسة والعمل من تأليف أحمد عبد الله ومن اخراج سامح عبد العزيز . واستقر صناع مسلسل رمضان كريم على تقديم التتر بصوت المطرب حكيم، وهو نفس التتر الذي تم تقديمه فى الجزء الأول مع تغيرات فى أسماء فريق العمل.

جودي أبنة الفنان بيومي فؤاد بيومي فؤاد مسلسل رمضان كريم رمضان كريم

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