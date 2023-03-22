لا يمكن أن يزداد سوءًا|تعليق صادم من ماسك على حالة النظام المصرفي الأمريكي

علق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول حالة القطاع المصرفي الأمريكي، قائلا: "لا يمكن أن يزداد الأمر سوءًا".

وقال ماسك، ردا علي تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول حالة القطاع المصرفي الأمريكي، في تغريدة علي “تويتر”: "لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ!”.

في وقت سابق، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إنه منذ بداية شهر مارس، قام المستثمرون بسحب 165 مليار دولار من ستة بنوك أمريكية كبرى بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر.

وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، “خسر كل من “سيتي جروب” و"مورجان ستانلي" و"بنك أوف أمريكا" و"جولدمان ساكس" و"جي بي مورجان" و"ويلس فارجو" 13% من قيمتها السوقية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه “يخشى المستثمرون من تراجع أرباح البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع”.

وفي أقل من أسبوع، أغلقت ثلاثة بنوك كبيرة في الولايات المتحدة في وقت واحد.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن انهيار بنك سيليكون فالي كان بسبب عجز إدارة البنك على إدارة المخاطر، وليس نقاط الضعف في النظام المصرفي الأمريكي.

وقال باول: “إدارة بنك سيليكون فالي فشلت في التعامل مع إدارة المخاطر، هذه ليست نقاط ضعف في النظام المصرفي”.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “إفلاس بنك سيليكون فالي يظهر الحاجة إلى مزيد من السيطرة والرقابة في القطاع المصرفي الأمريكي”.