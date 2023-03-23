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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لسه عايش|صلاح عبدالله يعلق على مشاركته في 3 مسلسلات بالماراثون الرمضاني 2023

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

علّق الفنان صلاح عبد الله، علي مشاركته في ثلاثة مسلسلات للماراثون الرمضاني 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب صلاح عبد الله في تويتة له: “ولسه بتحرك وأحفظ وأتقمص وأشخص يعني لسه بشتغل يعني لسه عايش فلك الحمد والشكر يا الله”.

يذكر أنه استرجع الفنان صلاح عبد الله، ذكرياته فى رمضان، خلال حواره ببرنامج "آدم شو" تقديم الفنان أحمد آدم، قائلا إن رمضان تغير، والناس أيضا تغيرت، ورمضان فى الأحياء الشعبية يكون له جو آخر.

وأضاف صلاح عبد الله: "فاكر اننا كنا بنتلم احنا وكل العيال اللي من سني من أجل عمل الزينة الخاصة برمضان.. وتلك كانت الذكريات الحلوة ليا فى استقبال الشهر الكريم.. وكنا نجيب ورق مجلات بها صور ملونة ونقطعها مثلثات ودوائر، ثم نأتي بدقيق ومياه ونلزقهم فى بعض.. وكنا بنجمع من البيوت".

وتابع صلاح عبد الله: "كنا بنستأذن الجيران علشان نوصل الزينة من بلكونة إلى بلكونة.. وكنا بنتشري فانوس وكانت تكلفته تقيلة شوية.. وكنا نقضي الوقت فى أننا نمثل والجيران يتفرجوا علينا".

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