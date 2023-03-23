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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تنجح في اختبار كورسيا CORSIA حول انبعاثات الطائرات

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران عن نجاح قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات فى إجتياز مراجعة شركة ڤيريفافيا العالمية المتخصصة في مجال الإنبعاثات الناجمة عن الطائرات CORSIA.

 وقد تم ذلك تحت قيادة الطيار محمد بدوى موسى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران.

وأكد زكريا أن الشركة تحرص دائماً على تطبيق معايير الجودة العالمية والحفاظ على البيئة وإتباع توصيات المنظمات والهيئات الدولية مثل ICAO والإتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة وتقليل الإنبعاثات.

كما أضاف أن هذا الإجتياز يعتبر تأكيداً على إتباع الشركة الوطنية لسياسات تقليل الإنبعاثات وفقاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 وتنفيذاً للتوصيات الدولية من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الغلاف الجوى.

 وقد أشاد فريق المراجعون الدوليون بفريق عمل مصرللطيران وعلى رأسهم الطيار أحمد مطر مدير عام الإدارة العامة للوقود والإنبعاثات بقطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات.

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