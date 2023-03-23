6 مستندات مطلوبة .. خطوات حجز وحدة في سكن لكل المصريين 4

توفر الحكومة شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة حيث كان أخريه سكن لكل المصريين 4.

تفاصيل حجز شقق سكنية فى سكن كل المصريين 4

وجاءت تفاصيل الحجز في الوحدات السكنية بالطرح الجديد بـ سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث حيث يبدء التقديم فى سكن لكل المصريين 4 مـن يوم 26 مارس 2023، ويستمر حتى يوم 13 أبريل 2023 المقبل.

الأوراق المطلوبة لحجز سكن لكل المصريين 4

- يلزم على المواطن الراغب فى حجز وحدة ضمن سكن لكل المصريين 4 القيام بملء استمارة الحجز والإقرار .

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.

- كما يلزم لحجز شقق سكن لكل المصريين 4 تقديم شــهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج الزوجة»، إذا كانـت تعمل على أن تكون مختومة وموقعة مــن جهــة العمل فــي تاريخ الإعلان.

- وتشكل أيضا الأوراق المطلوبة مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية مثل، معاش استثنائي حساب توفير اوراق ماليه.

- تقديم صور من الشهادات الرسمية للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة مثل «وثيقة الـزواج أو الطـلاق أو الوفاة، شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصر، رقـم قومـي مُميكن، قيـد عائلي مُميكن لصاحب الطلاب، مـا عـدا الأعزب، المطلقـة، الأرملـة.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، مياه».

شروط حجز وحدة ب سكن لكل المصريين 4



- يشترط من أجل حجز وحدة سكنية فى سكن لكل المصريين 4 يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها أيضا التعاقـد بنظـام التمويـل العقـاري بفائـدة 7% سـنويا متناقصـة، لمـدة تصـل إلـى 20 سـنة، بمقـدم يبـدأ مـن 20% من تمن الوحدة السكنية.

- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- كما يشترط أن لا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات.

- يشترط أن لا يزيد سن المتقدم من المعاشات عن 75 عاما فى نهاية مدة القرض كما يشترط أيضا سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة.



- كما يلزم أن يكون الحد الأدنى إضافي الدخل من متوسطي وفوق متوسطي الدخل للفرد والأسرة 96000 جنيه سنوياً، و8000 جنيه شهرياً.

- أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل للمتقدم الفرد 480000 جنيه سنوياً، و40000 جنيه شهرياً، والأسرة 600000 جنيه سنوياً، و50000 جنيه شهرياً.