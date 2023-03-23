من طراز "ليوبارد 2"..فنلندا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم الخميس، أنها ستمنح أوكرانيا 3 دبابات من طراز "ليوبارد 2".

كما صرح وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين، أن أوكرانيا طلبت منّا تزويدها بـ"طائرات هورنِت" المقاتلة.

وقد أعلنت بولندا يوم الخميس الماضي تسليمها أربع طائرات مقاتلة من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا في "الأيام القليلة المقبلة"، مما يجعل بولندا أول دولة في الناتو تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاجون سيسلم دبابات من طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا في الخريف المقبل.

وقالت وكالة "رويترز"، إن البنتاجون أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تسليم دبابات "أبرامز" إلى الجيش الأوكراني في أقرب وقت ممكن، لمساعدته في حربه ضد روسيا.

وقد أعلن مسؤولون أميركيون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أيضا قذائف لمدرعات برادلي ومضادات للدروع، و حزمة أسلحة جديدة تشمل ذخائر لمنظومتي هيمارس وهاوتزر، بالإضافة إلي، أسلحة وتجهيزات لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.