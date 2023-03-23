محمد النني يبدأ شهر رمضان بقراءة القرآن .. فيديو

نشر النجم المصري محمد النني، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يقرأ آيات من سورة البقرة.

وعلق النني على الفيديو كاتبا :“رمضان كريم”.

كان الدولي المصري محمد النني جدد تعاقده مؤخرا مع نادي آرسنال الإنجليزي، حتى نهاية موسم 2023-2024.

ويخضع محمد النني لتدريبات تأهيلية في نادي آرسنال، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، في شهر يناير الماضي.

ولم يحدد نادي آرسنال موعد عودة محمد النني للمشاركة مع الفريق.

ويعد محمد النني أحد قادة آرسنال الإنجليزي، حيث انضم النجم المصري إلى صفوف الجانرز في عام 2016، قادما من بازل السويسري.