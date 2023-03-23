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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2023.. تعرف على مواعيد رمضان كريم 2

رمضان كريم 2
رمضان كريم 2

يعرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني على قناة النهار في الساعة 6:40 مساءا، ويعاد في الحادية عشر مساء، والرابعة عصرا.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تحضيرات من أبطال المسلسل لشهر رمضان الكريم بتعليق الزينة في الحارة.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهور صورة للراحل محمود الجندي معلقة على الجدار وعليها شريط أسمر، وترحم من نجله في العمل كريم عفيفي.

شهد الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم اعتذار عدد من الابطال المشاركين في الجزء الاول من المسلسل وابرزهم روبي وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وشريف سلامة وسهر الصايغ .

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وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خط درامي جديد بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف من خلال شخصية ابنه شقيقة الفنان سيد رجب .

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حدثت تغييرات كثيرة على مسلسل رمضان كريم 2 فنظرًا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسّد شخصية الحاج كريم، شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضًا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة، فقد تم حذف شخصيتهما من العمل .

الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” من بطولة كل من سلوى عثمان، وسيد رجب، ونجلاء بدر، وسلوى خطاب، وسلوى محمد علي، ومحمد لطفي ، كريم عفيفي ، انعام سالوسة والعمل من تأليف أحمد عبد الله ومن اخراج سامح عبد العزيز .

واستقر صناع مسلسل رمضان كريم على تقديم التتر بصوت المطرب حكيم، وهو نفس التتر الذي تم تقديمه فى الجزء الأول مع تغيرات فى أسماء فريق العمل.

نجلاء بدر سلوى محمد علي محمد لطفي سلوي عثمان كريم عفيفى الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم

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