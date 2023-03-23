متطوعون شباب يوزعون العصائر والتمور على الصائمين في الوادي الجديد ..شاهد

تطوع عددا من الشباب بـ الوادي الجديد لافطار الصائمين في الشوارع والميادين وعلى الطرق السريعة قبيل أذان من المغرب من كل يوم بمدينة الداخله.

واتخذ الشباب من نواصى الشوارع والطرق والميادين مكانا لهم، وينتشرون في الشوارع لاستيقاف السيارات والدراجات النارية والمارة وتوزيع العصائر والتمور والمياه المبردة عليهم بالتزامن مع آذان المغرب.

ويذكر أن عدد من فاعلي الخير بمدينة الداخله ينظمون موائد للرحمن لافطار الصائمين المغتربين بالمحافظة ، وذلك لاستقبال الغير قادرين وعمال التراحيل والمسافرين وتقديم وجبات طازجة لافطارهم والتى يشارك فى تجهيزها عدد من المتطوعين.

مبادره شبابيه (2)

مبادره شبابيه (3)

مبادره شبابيه (4)

مبادره شبابيه (5)