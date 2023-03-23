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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد: إزالة شوادر المبادرات غير الملتزمة بتخفيض الأسعار

قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة موسعة بعدد من الأسواق والمخابز ومبادرات تخفيض الأسعار بنطاق مدينة الخارجة؛ وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، يرافقه السيد جهاد متولي، رئيس المركز، وعدد من التنفيذين المعنيين.

ووجه المحافظ بإزالة شوادر المبادرات غير الملتزمة بتخفيض الأسعار بعد منحها بالمجان للتجار؛ للتخفيف عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، وتحرير محاضر للمخابز المخالفة لوزن رغيف الخبز. 

موعد أذان المغرب بمحافظة الوادي الجديد

كما كلف الوحدة المحلية بتوفير منافذ بيع ثابتة ومتنقلة بالميادين؛ لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية، موجهًا بسرعة ندب العمالة اللازمة من الوحدات المحلية؛ لسد العجز الموجود و أداء الخدمة للمواطنين دون تزاحم.

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جانب من الجوله (7)

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