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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي: أنا عاوزة راجل عادي مش غيور ولا أمانع تجميد البويضات

ناهد السباعي
ناهد السباعي

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن النوع الذي لا تُفضله من الرجال، مؤكدة أن الرجل الغيور لا يُناسبها بسبب طبيعة عملها والتي تفرض عليها الخروج من المنزل في أوقات متأخرة.

وقالت ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة هي: في رجالة بتفكر التفكير اللي هو متحبيش ومتروحيش ومتجيش، وإحنا بقينا في عصر مختلف، أنا عايزة راجل عادي لطيف، ومينفعش معايا الراجل الغيور لأن طبيعة شغلي ممكن أنزل الساعة 5 الفجر، لازم يبقى متفهم طبيعة شغلي.

وأضافت ناهد السباعي، أنها تتمنى أن ترتبط بـ رجل يشبه جدها فريد شوقي، في الطباع، موضحة: مش كل الناس بتفكر بالطريقة الغيورة، ما جدتي اتجوزت جدي وعملت أفلام كتير بتحبها، وهو كان فريد شوقي، أنا عايزة حد زي فريد شوقي، ومعتقدش أنه موجود دلوقتي.

 

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‎كما تحدثت ناهد السباعي عن موقفها من تجميد البويضات، وأيضًا رأيها في المثلية الجنسية، قائلة: معترفة بوجودهم لأنهم موجودين منذ بدء الخليقة.

 

‎ومن جهة أخرى، يُشار إلى أن برنامج vip يعرض على شاشة "هي"  يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا.


 

الفنانة ناهد السباعي ناهد السباعي فريد شوقي رمضان تجميد البويضات

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