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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية الأردن وتونس يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

صدى البلد

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الصفدي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، والذي هنأه خلاله على توليه مهامه الجديدة وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة.

واستعرض الوزيران العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات. كما بحثا عديد القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات في المنطقة. 

وأكد الصفدي وعمار تطلعهما للعمل معاً لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وبحث الوزيران، طبقا لبيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، عقد الدورة الثالثة للجنة التفكير والتشاور السياسي في عمّان، وقبيل انعقاد الجولة العاشرة للجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة قبل نهاية العام.

وأكد الوزيران خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي تبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه التاريخية من على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم دولة فلسطين المحتلة والأردن.

ودان الوزيران هذه التصريحات والمواقف التحريضية، وأكدا ضرورة تصدي المجتمع الدولي لها. 

وتبادل الوزيران التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.
 

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