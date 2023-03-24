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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعود سخية الحلقة 1 .. حنان مطاوع تتعرض لمحاولة اغتصاب

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل "وعود سخية" بطولة الفنانة حنان مطاوع، العديد من الاحداث المشوقة حيث تجسد حنان شخصية "سخية" وهي فتاه من اسرة بسيطة ووالدها اعمى.

 

ويظهر من خلال الاحداث المعلم "فهيم" لذي يعمل في الجزارة ويأتي في يوم وقفة عيد الاضحى ويطلب من سخية الذهاب لمساعدة زوجته "نفسية" في تحضيرات الطعام وعزومة العيد.

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وتذهب سخية الى منزل المعلم فهيم وأثناء طريقها يستوقفها "منصور" ويخبرها بأنه أحضر لها عمل في مصنع ملابس، وتفرح سخية بهذا الخبر.

ويقوم منصور بطلب سخية للزواج، وترفض أم منصور زواج ابنها من سخية.

وفي اليوم التالي تذهب سخية إلى بيت المعلم وتُحضر معاها اشاعات لـ إجراء عملية أبيها المصاب بالعمي، و يتهجم عليها المعلم وتدخل زوجته وتفضح سخية وسط المنطقة.
 

يذكر أن تعاقدت قناة “القاهرة والناس” على عرض مسلسل “وعود سخية” للفنانة حنان مطاوع، وذلك خلال الماراثون الرمضاني.

"وعود سخية" من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن وإنتاج ممدوح شاهين.

وعود سخية حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع سخية فهيم

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