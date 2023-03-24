عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقة ثقافية لرفع الوعي تدعمها جامعة الوادى الجديد على الإذاعة الإقليمية.. تفاصيل

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أعلنت جامعة الوادي الجديد، عن تنفيذ مسابقة ثقافية لرفع الوعي بقضايا التنمية على موجات الإذاعة الإقليمية بالمحافظة، وذلك خلال شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريًا بعنوان "الجامعة والمجتمع"، لرفع الوعي بقضايا التنمية التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة وتنشيط دور الجامعة في تنمية المجتمع وقضايا البيئة.

وقال الإذاعي جابر خليفة مدير عام إذاعة الوادي الجديد، أن المسابقة تقدم للعام الرابع على التوالى وتتضمن معلومات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى مختلف المجالات التي تفيد المجتمع حيث تذاع المسابقة يوميا فى رمضان الساعة 10.20 صباحا وترسل الإجابات مجمعة فى نهاية الشهر الكريم على إذاعة الوادى الجديد حى الزهور الخارجة برنامج ومسابقة الجامعة والمجتمع أو على صفحة الإذاعة على الفيس بوك.

متطوعون شباب يوزعون العصائر والتمور على الصائمين في الوادي الجديد ..شاهد

وأضاف خليفة، أن تقوم لجنة من الجامعة والاذاعة ستقوم باختيار 30 فائز يتم تكريمهم بمعرفة جامعة الوادى الجديد ، مسابقة الجامعة والمجتمع من إعداد وتقديم أمجد حسن ، محمد حسين.

الوادى الجديد فيس بوك رمضان جامعه أعضاء هيئة التدريس مسابقة ثقافية الفيس بوك التنسيق برنامج المجتمع ساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

موضوعات متعلقة

زراعة الوادى الجديد : الاستعداد لموسم حصاد القمح وبدء تقدير إنتاجية الفدان

ترشيحاتنا

سعر جوال Oppo Reno8 في السعودية

الحبس سنة أو الغرامة عقوبة سم الحيوانات فى قانون العقوبات المصرى

سورة الكهف في أول جمعة من رمضان.. 4 أمور تغفل عنها

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

أول جمعة من رمضان.. انخفاض في أسعار الدواجن

شاهد .. السعودية تستعد لأول جمعة في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة أسرتك أهم.. احذري من استخدام ورق الألومنيوم على سفرة رمضان

البكتيريا الآكلة للحوم.. تحذير من كارثة لهذه الدولة بسبب تغير المناخ

غير مكلفة.. طرق فعالة وسريعة لترطيب البشرة في الصيام

لو تعبان أو مرهق.. نصائح فعالة للتغلب على الكسل في رمضان

فيديو

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ