بتيشيرت المنتخب.. محمد صلاح برفقه طارق حامد وابنه.. شاهد

شارك طارق حامد، لاعب المنتخب الوطني، صورة جديدة من داخل معسكر المنتخب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر طارق حامد برفقه اللاعب محمد صلاح، وابنه الصغير آسر، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وتتجه أنظار جماهير الكره المصرية اليوم الجمعة لمتابعة مباراة المنتخب الأول أمام مالاوي في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة المنتخب الأول ومالاوي عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بالإضافة إلى إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي .