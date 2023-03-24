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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 رمضان.. انطلاق النسخة السابعة لبرنامج هل هلالك

خالد جلال
خالد جلال

يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة السابعة من برنامج "هل هلالك"، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر البرنامج حتى 22 رمضان الموافق 13 أبريل المقبل .

يفتتح برنامج "هل هلالك" والمفتوح مجانا للجمهور، بحفل للفنان علي الهلباوي، وفى الليلة الثالثة يحتفل القطاع بذكرى نصر العاشر من رمضان، حيث يكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر، وكوكبة من الفنانين والمبدعين .

خالد جلال يشهد العرض المسرحى "شابوه" بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

المخرج خالد جلال عضوا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

وبداية من اليوم الأول لـ"هل هلالك" وحتى نهايته، يشارك البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، يوميا فى الثامنة والنصف مساء، واهتماما من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل .

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من فقرات فرقه الفنية، حيث تقدم فرقة "رضا" فقراتها أيام ٩و١١و١٢ رمضان، و"الفرقة القومية للفنون الشعبية" أيام ١٥و١٧و١٨ رمضان، و"السيرك القومى" أيام ٩و١١و١٢و١٥و١٧، وتقدم فرقة " أنغام الشباب" وتشعبة "الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية" فقراتهما يوم ٢٠ رمضان .

كما يعيش جمهور "هل هلالك" مع أغانى زمن الفن الجميل، يقدمها كوكبة من الفنانين المتميزين فى عالم الغناء، حيث تحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل يوم ١٣رمضان، الفنانة "رباب ناجى" حفل يوم ١٦ رمضان، الفنانة "فاطمة عادل" يوم ١٩ رمضان، الفنانة "أميرة رضا" يوم ٢١ رمضان .

كما يتضمن برنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، أمسية شعرية ضمن أمسيات "بهجة الروح" الشهرية، من إعداد وتقديم الشاعر "محمد بهجت" يوم ١٤ رمضان، واهتماما بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، تختتم فرقة "مؤسسة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة" حفل يوم ١٨ رمضان بباقة متنوعة من الفقرات الفنية .

ويختتم برنامج هل هلالك، بحفل للفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتشدو فيه الفنانة "حنان الخولى" بأشهر الأغانى لكبار المطربين .

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