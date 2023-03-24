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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاتهامات الأخيرة.. ترامب يضع خطة "للانتقام" من المدعي العام في مانهاتن

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت مجلة “رولينج ستون” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يعمل على تطوير خطة "للانتقام" من المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج، الذي يحقق قضيته.

وحسب المجلة الأمريكية، قال المصدر: "طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مستشاريه بوضع خطة لكيفية التعامل مع ألفين براج وكيف يمكن أن ترد وزارة العدل على تحقيق براج غير القانوني".

ووفقًا للمصادر، أخبر مستشارون ترامب أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فسيتعين على وزارة العدل استخدام قسم الحقوق المدنية ضد المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج. 

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وفي مثل هذا السيناريو، سيتم التحقيق مع المدعي العام في مانهاتن وربما توجيه الاتهام إليه ليس فقط بسبب الإجراءات "ذات الدوافع السياسية" ضد ترامب، ولكن أيضًا بسبب "ممارسات إنفاذ القانون العنصرية" المزعومة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الاتهامات الموجه ضده قد تؤدي إلى الموت أو الدمار لـ الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، أن “الجميع يعلم أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة”.

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