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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زياد السيسي يتأهل لدور الـ 64 الرئيسي بكأس العالم لسلاح السيف بالمجر

صدى البلد

نجح زياد السيسي المصنف ال 19 عالميًا في التأهل لدور ال 64 الرئيسي ببطولة كأس العالم لسلاح السيف رجال، المقامة العاصمة المجرية بودابست في الفترة من 24 حتى 26 مارس الجاري.

 

واستطاع زياد السيسي التأهل لدور ال 64 الرئيسي بعد تحقيقه العلامة الكاملة والفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات. 

وجاءت نتيجة لاعبي المنتخب الوطني في البطولة كالتالي: حقق مدحت معتز المركز ال 112، وجاء مازن العربي في المركز ال 141، كما حصل مصطفى أيمن على المركز ال 170.

 

وتقام غدًا فاعليات دور ال 64 الرئيسي حتى دور النهائي، وتنطلق بعد غد الأحد منافسات الفرق بمشاركة 27 دولة.

 

ويحتل منتخب مصر المركز الثامن عالميًا برصيد 209 نقطة، بينما يتصدر منتخب كوريا التصنيف برصيد 424 نقطة يليه في المركز الثاني منتخب المجر برصيد 400 نقطة وفي المركز الثالث منتخب إيطاليا برصيد 268 نقطة.

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