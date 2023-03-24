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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح مفاجئ من رئيس برشلونة قبل انتهاء عقد ميسي مع سان جيرمان

ميسي ولابورتا
ميسي ولابورتا

رحب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بإمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

 

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"ميسي يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة، سنرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة، يجب أن أرى طريقة من أجل تحسين العلاقة الحالية بين ميسي والبلوجرانا".


أضاف:"ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وكان أفضل لاعب في تاريخ برشلونة، لكنه الآن لاعبا في باريس سان جيرمان ولدي كامل الاحترام له، ليونيل يعلم أنه في قلوبنا، إنه جزء من شعار النادي".

 

وينتهي عقد ميسي مع باريس  بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل النجم الأرجنتيني إلى اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي لتجديد عقده حتى الآن.
 

كان ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.

برشلونة ميسي لابورتا باريس سان جيرمان ليونيل ميسي

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