أخبار التوك شو. الأرصاد تكشف مفاجأة عاجلة بشأن حالة الجو.. سعر الذهب و الدولار اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:



مفاجأة بشأن الذهب والدولار اليوم| أخبار تهمك



الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 24 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة والتي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا يشيد بـ كهربا.. فيديو





عرضت القناة الأولي تقرير فيديو عن أبرز الأخبار الرياضية، أبرزها “منتخب مصر اختتم استعداداته لمواجهة منتخب مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا”.



وكشفت القناة أن المدير الفني لـ المنتخب استعد لـ مواجهة مالاوي، وأن المباراة ستقام اليوم.



كما أكدت القناة أن لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهرباء، تم اختياره كأفضل لاعب فى الجولة الخامسة بالدورة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

افطر فورا.. نصائح مهمة لـ مريض السكر في رمضان





قدمت منى عبد المطلب، استشاري الباطنة ورئيس وحدة التغذية بمعهد السكر، نصائح طبية مهمة لمرضى السكر في رمضان.

وقالت “عبد المطلب” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن الأشخاص الذين تعرضوا لـ جلطات في القلب أو انخفاضات كثيرة في السكر أو مرضى السكر من النوع الأول يكون معدل الخطورة في الصيام عالي للغاية، وفي هذه الحالات يفضل عدم الصيام.



وأضافت استشاري الباطنة ورئيس وحدة التغذية بمعهد السكر، أن مريض السكر يجب عليه زيارة طبيبه من أجل عمل تقييم لحالته الصحية، ومعرفة هل سيكون الصيام مناسب لحالته أم لا، مؤكدة أن طريقة التغذية التي يُنصح بها مريض السكر تشبه الطريقة الصحية التي يجب أن يتبعها الشخص في تناوله للطعام؛ ولكن طبق مريض السكر يجب أن تزيد فيه كمية الألياف من الخضروات والورقيات.



عودة شتوية| الأرصاد تُحذر: سيول وانخفاض الحرارة في هذا الموعد







أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا السبت ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة باليوم ، بحوالي 7 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على إثارة الأتربة، وسيعمل أيضًا على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.



الأرصاد: انعدام استقرار الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم







أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستشهد فترات النهار ارتفاعا في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأنها قادمة من مناطق صحراوية، وستسقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ليلا وقد تكون رعدية أحيانا، ومع دخول يوم السبت ستنضم المناطق الشرقية إلى الغربية في فرص سقوط الأمطار، حيث ستكون ما بين المتوسط والغزير.



وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ الأجواء مائلة للحراة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد ومائلة للدفء على المحافظات الموجودة في السواحل الشمالية خلال فترة النهار.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بعض المناطق قد يكون فيها أمطار خفيفة، ولكن، الحالة الجوية ستبدأ بشكل كبير مع فترة المساء على المناطق الغربية بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض البحر الأحمر، هناك كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر، ومن ثم، فإن حالة التقلبات الجوية سنلاحظها بشكل كبير في فترة المساء، وبخاصة السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من الصحراء الغربية، ستكون عليها أمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي».

عضو مرصد الأزهر: لا تسيب أو تساهل في ثوابت الدين





قال الشيخ أحمد فيصل عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنّ الإفراط والتفريط متضادان وبينهما منهج الإسلام والمنهج الذي يتبناه الأزهر الشريف، موضحًا أن الدين يُسر، لكن هذا لا يعني التسيب والتساهل بخصوص ثوابت الدين.

وأضاف فيصل خلال حواره مع الإعلامي أحمد عبدالرازق، مقدم برنامج «رسائل رمضانية»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الله جعلنا أمة وسطا؛ لا متشديدن ومتحجرين أو متساهلين ومضيعين النصوص والثوابت؛ لذا يتبنى الأزهر الشريف المنهج الوسطي الجميل، وهو منهج الله ورسوله والصحابة: «هذا هو المنهج الرباني الذي استطاع النبي أن يوصل مفهومه للصحابة، من السهل أن نقرب إلى الله دون أن نكون متشدددين ومتعالين في الدين».

عبدالفتاح الطاروطي يكشف سر غضب الشيخ الليثي منه في أول لقاء بينهما





قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إنّ والده نذره للقرآن حتى حفظه وألحقه بالأزهر الشريف بعد ان كان في التعليم العام، مشددًا على أن هذه النقلة كانت فاتحة خير له، وهيأته ان يكون قارئا لطابور الصباح كل يوم، فاستمد الثقة والطموح في أن يكون قارئا يجلس بين كبار القراء.

وأضاف الطاروطي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: «كل ذلك لم يمنعني من تحقيق حلمي في أن أكون داعية، التحقت بكلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية، وكنت في أول دفعة تخرجت من الكلية بالزقازيق عام 1987-1988 عندما كان الدكتور أحمد عمر هاشم عميدا للكلية.



حريق يجبر السلطات الإسبانية على إجلاء 1000 شخص.. فيديو





عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد حريق أجبر السلطات على إجلاء 1000 شخص شرق إسبانيا.

وأوضحت القناة ان فرق الإطفاء الإسبانية تعمل على إخماد حريق شبّ في مقاطعة كاستيون (شرق) التابعة لإدارة فالنسيا، بعدما اندلع أمس، الخميس، وأتى على 1000 هكتار من الغطاء النباتي.