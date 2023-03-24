عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار اليوم| أخبار تهمك

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار اليوم الجمعة

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 24 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة والتي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

txt

طعنة شتوية في قلب الربيع.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن طقس غد السبت

txt

أمطار رعدية تضرب عدة محافظات خلال ساعات.. والأرصاد: توخوا الحذر الشديد

يكسر حاجز الـ 2000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مارس
 

سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2308.5 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2020 جنيهًا.

الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1731.5جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 16160 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة تذبذبًا واضحًا، فيما قالت الإعلامية رشا مجدي إن أسعر الذهب تشهد اليوم انخفاضًا مقارنة بالأيام السابقة، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك مازالت أسعار الذهب مرتفعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.65 جنيه للبيع، و33.52 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.04 جنيه للبيع، و37.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.19 جنيه للبيع، و100.68 جنيه للشراء.

طقس ثاني أيام رمضان
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن فترات النهار تشهد اليوم الجمعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على زيادة درجات الحرارة.
 

أجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للدفء على محافظات السواحل الشمالية.
 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من موجة تقلبات جوية ستضرب البلاد خلال بادية من مساء اليوم الجمعة.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 28 - 15

الإسكندرية 22 - 15

الإسماعيلية 29 - 14

الغردقة 28 - 15

المنيا 30 - 10

سوهاج 31 - 13

أسوان 33 - 17
 

الذهب الدولار اسعار الذهب عيار 21 طقس ثاني أيام رمضان حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي والقنوات الناقلة

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

موضوعات متعلقة

طعنة شتوية في قلب الربيع.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا عن طقس غد السبت

افطر فورا.. نصائح مهمة لـ مريض السكر في رمضان

أمطار رعدية تضرب عدة محافظات خلال ساعات.. والأرصاد: توخوا الحذر الشديد

بعد اتهامه بالاغتصاب|زوجة حكيمي تخرج عن صمتها: لا أعرف ما يخبئه المستقبل

ترشيحاتنا

رئيس نابولي يحسم مصير سباليتي

أول جمعة من رمضان.. خطيب المسجد الحرام: صاحبوا التقوى في شهر الصيام

تفاصيل دهس فرد امن في مول شهير بالشيخ زايد.. صور

الصحة: فحص 6 ملايين مواطن في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

شوف بنفسك| صدى البلد يرافق طلاب جامعتي المنصورة والزقازيق لـ سايلو فودز.. الطلاب: نحقق الأمن الغذائي بشعار صنع في مصر

السعودية.. قرار عاجل بشأن صلاتي العشاء والفجر في جميع مساجد المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من مكسرات رمضان يحميك من ارتفاع سكر الدم| تفاصيل

لأول مرة.. سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما

في اليوم العالمي للسل| أعراض و أسباب صادمة لهذا المرض الخطير

السبعينيات..لن تصدق ما اكتشفته سيدة تحت سجادة غرفة معيشتها بأمريكا

فيديو

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ