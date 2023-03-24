الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار اليوم| أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 24 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة والتي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



يكسر حاجز الـ 2000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مارس



سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2308.5 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2020 جنيهًا.

الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1731.5جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 16160 جنيها.



وتشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة تذبذبًا واضحًا، فيما قالت الإعلامية رشا مجدي إن أسعر الذهب تشهد اليوم انخفاضًا مقارنة بالأيام السابقة، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك مازالت أسعار الذهب مرتفعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.65 جنيه للبيع، و33.52 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.04 جنيه للبيع، و37.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.19 جنيه للبيع، و100.68 جنيه للشراء.

طقس ثاني أيام رمضان



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن فترات النهار تشهد اليوم الجمعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على زيادة درجات الحرارة.



أجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للدفء على محافظات السواحل الشمالية.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من موجة تقلبات جوية ستضرب البلاد خلال بادية من مساء اليوم الجمعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 15

الإسكندرية 22 - 15

الإسماعيلية 29 - 14

الغردقة 28 - 15

المنيا 30 - 10

سوهاج 31 - 13

أسوان 33 - 17

