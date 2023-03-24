1000 حمد الله على السلامة الحلقة 2.. أحمد عبدالوهاب يحيل يسرا للنيابة

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عن تلقي النقيب حسام مجاهد (أحمد عبد الوهاب) بلاغ تعدي، وذهب النقيب حسام لموقع البلاغ وفتح قضية تعدي ضد سميحة (يسرا) على سكان البيت، ولكن تصر سميحة أن البيت ملكها وطلبت أن تأخذ حقها في قسم الشرطة، ووافق النقيب حسام وأخذ سميحة معه في بوكس الشرطة إلى القسم.

وطلب النقيب حسام إنهاء المحضر بين الطرفين بالتصالح، لكن سميحة رفضت التصالح وطلبت منه عدم وضعها هي وابنها في الحجز، ووافق النقيب حسام لأن مظهرها لا يوحي بالإجرام وجعلها تبيت في مكتبه، ولكن هذا جعله لا يسلم من حديثها الكثير وطلباتها المستمرة، فهل سيتحمل النقيب حسام إزعاج سميحة المستمر أم سيضعها في الحجز؟

تدور أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة حول امرأة تعود من الخارج لتأخذ ميراثها من زوجها، وهو عمل كوميدي اجتماعي بطولة النجمة يسرا بالتعاون مع شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج العدل جروب، ويعرض المسلسل على منصة Watch It، وعلى قناة cbc في الساعة 4:30 مساءً، والإعادة في الساعة 11:00 مساءً، و 6:15، 9:45 صباحًا.