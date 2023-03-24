عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1000 حمد الله على السلامة الحلقة 2.. أحمد عبدالوهاب يحيل يسرا للنيابة

صدى البلد

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عن تلقي النقيب حسام مجاهد (أحمد عبد الوهاب) بلاغ تعدي، وذهب النقيب حسام لموقع البلاغ وفتح قضية تعدي ضد سميحة (يسرا) على سكان البيت، ولكن تصر سميحة أن البيت ملكها وطلبت أن تأخذ حقها في قسم الشرطة، ووافق النقيب حسام وأخذ سميحة معه في بوكس الشرطة إلى القسم.

وطلب النقيب حسام إنهاء المحضر بين الطرفين بالتصالح، لكن سميحة رفضت التصالح وطلبت منه عدم وضعها هي وابنها في الحجز، ووافق النقيب حسام لأن مظهرها لا يوحي بالإجرام وجعلها تبيت في مكتبه، ولكن هذا جعله لا يسلم من حديثها الكثير وطلباتها المستمرة، فهل سيتحمل النقيب حسام إزعاج سميحة المستمر أم سيضعها في الحجز؟

تدور أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة حول امرأة تعود من الخارج لتأخذ ميراثها من زوجها، وهو عمل كوميدي اجتماعي بطولة النجمة يسرا بالتعاون مع شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج العدل جروب، ويعرض المسلسل على منصة Watch It، وعلى قناة cbc  في الساعة 4:30 مساءً، والإعادة في الساعة 11:00 مساءً، و 6:15، 9:45 صباحًا.

دنيا سمير غانم مايان السيد 1000 حمد لله على السلامة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله علي السلامة محمد ثروت شيماء سيف النجمة يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

مفاجأة مدوية .. محترف الأهلي مطلوب في الدوري الإنجليزي

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

تتخفّى بالنقاب | ثروة صادمة لـ نصّابة في التجمّع بـ حجة خادعة

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي والقنوات الناقلة

والدة مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

بـ65 جنيها .. تراجع في أسعار الدواجن مع ثاني أيام رمضان 2023

أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة عقب إطلاق مدفع الإفطار

أحمد السقا.. مفاجأة في ضحية رامز جلال ثاني أيام رمضان

أفطرت كل أيام رمضان بسبب المرض ولن أستطيع القضاء.. فما الكفارة؟ المفتي يجيب

الرئيس السيسي: كل ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس

مرور كويكب ضخم بين الأرض والقمر خلال أيام.. كارثة محتملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير طبيعي يريحك من آلام المعدة ويعالج الحموضة في رمضان

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان

أكلة من كل محافظة.. العيش المرحرح وطريقة عمله

بين الإفطار والسحور.. أفكار سهلة للحصول على سناكس خفيف ومشبع في رمضان

فيديو

انخفضت 30جنيها للكيلو.. تراجع كبير في أسعار الدواجن .. فيديو

أمطار رعدية وعواصف .. تحذير بسبب حالة الطقس | فيديو

ظاهرة فلكية يحذر منها الباحث الهولندي.. فيديو

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا ومفاجأة بالدولار ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ