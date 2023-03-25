مساعدات إنسانية لرفع العبء عن المواطنين بقري الشيخ زويد خلال رمضان

تنفذ مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية والتى يرأسها المهندس إبراهيم العرجاني، برنامج لتوزيع المساعدات إالانسانية يضم مواد غذائية وتموينية ولحوم، في مدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء. ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.،وذلك في إطار مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتعد المبادرة هي الأكبر في تاريخ مصر والعالم للحماية الاجتماعية، لدعم المواطنين الأكثر احتياجا للمساهمة في تخفيف إرتفاع الأسعار، نتيجة الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع ومصر أيضا، ورفع العبء عنهم خلال شهر رمضان.

٥ قرى رئيسية:

وقد شمل برنامج توزيع المساعدات ٥ قرى رئيسية هى : قري أبو العراج، والظهير والجورة ونجع شيبانة وكذلك الشلاق . حيث تتواصل جهود للمؤسسة تنفيذ برنامج توزيع المساعدات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء.



وقال المهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية أن مبادرة الوسيم الخيرية تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى جاءت لتأكيد وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ولتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية، والحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

كما أنها تؤكد أن الخير متأصل في مصر، ودائما ما يكون أهلها مترابطين صفا واحدا، ومتشاركين في مصير واحد، وسنظل دائما نضرب في الأمثال في تجسيد الملاحم، وسنظل دائما كتف في كتف.

حيث يتم توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح.وكانت البداية توزيع ٢٠٠٠ كرتونة دفعة أولى تتبعها دفعات اخري لتغطية جميع القرى.