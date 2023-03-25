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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب الإستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجب الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك  

وأجابت الإفتاء قائلة: الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].

هل يجب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المسألة هي قضية الجهر بالبسملة في الصلاة محل خلاف بين العلماء، هل الأفضل عندما يكون الشخص إماما أن يجهر بالبسملة أم لا؟".

 

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الإمام الشافعي يرى أن الجهر بالبسملة هو السنة.


وتابع أحمد ممدوح أن الإمام أحمد بن حنبل يرى أن الإسرار بالبسملة هو السنة، والمالكية يرون أن الإمام لا يقول البسملة أصلا يدخل على الحمد مباشرة، وغيرهم يقول النبي كان يجهر ويسر بالبسملة.

 

وأكد أمين الفتوى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، والإمام يقلد المذهب الذى درسه ومقتنع به ويؤدي به صلاته، والأمر هين إن شاء الله.

الفوز العظيم في رمضان

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقا إن شهر رمضان هو شهر الاجتهاد في الطاعة والحفاظ على الحسنات وعدم التفريط فيها، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فيحصل  على الحسنات بالنهار، ثم بعد الإفطار يبدلها بالسيئات.

 

ونصح الأطرش الصائمين بأفضل الأعمال التي لو واظب عليها  طوال شهر رمضان كله لفاز فوزا عظيماً : 
١- ألا تفوتك صلاة جماعة طول الشهر وألا تفوتك تكبيرة الإحرام.
٢- أن تجاهد نفسك ف الخشوع ف كل ركعة.
٣- أن تأخذ بحظك من القرآن قراءة وسماعات .
٤- الإكثار من الدعاء ف السجود والسحر وأوقات الإجابة.
٥- الخلوة ما استطعت حتى تكون مع الله ذاكرا أو قارئا للقرآن او مصليا .
٦- أن لا تلوث بصرك بمسلسلات أو افلام التي تحرك الشهوات وتضعف القلب ولا تلوث اذنك بأغاني أو غيبة ونميمة .

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