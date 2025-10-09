قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
الأغذية العالمي: لدينا مواد غذائية تكفي لحوالي مليون و600 ألف شخص بغزة حتى نهاية العام

قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إنّ البرنامج موجود على الأرض في غزة منذ بداية الحرب وحتى قبل هذا بسنوات، موضحة: "في كل الأوقات، في وسط إطلاق النار والحرب، كان هناك دائما محاولات لإدخال المساعدات الغذائية ولم يتوقف عملنا إلا للظروف الصعبة وعملية الانفلات الأمني".

وأضافت في لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن مستعدون ونرحب بعملية وقف إطلاق النار، لدينا مواد غذائية تكفي لحوالي مليون و600 ألف شخص حتى نهاية العام ولمدة 3 أشهر".

وتابعت: "بعد ذلك نستطيع أن نمد حوالي مليون شخص بالمساعدات الغذائية في كل شهر.. الأولوية الآن ستكون لإدخال المواد الغذائية والمكملات الغذائية للمناطق التي تعاني بالفعل من المجاعة".

وأوضحت، أنّ هذه المناطق تتركز في يعني شمال غزة وعلى الأخص مدينة غزة، بالإضافة إلى هذا، عملية إعادة تشغيل المخابز بصورة سريعة، وإصلاح أماكن ومحطات طحن القمح حتى يمكن توفير رغيف العيش بصورة سريعة للشعب الفلسطيني في غزة.

وأردفت: "أيضا، نهتم بعملية إدخال المساعدات، المواد الغذائية عن طريق الجانب التجاري، لأن تشغيل الأسواق وإعادة الحياة لأسواق غزة وخفض أسعار الغذاء ستكون الخطوة الأولى إلى عملية استقرار الأمن الغذائي في غزة في هذه الأيام الصعبة التي ستعني ستتبع وقف إطلاق النار والظروف الجديدة في غزة".

