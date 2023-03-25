شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب لبنان

سجلت لبنان هزة أرضية شعر بها سكان مدينة الهرمل منذ بعض الوقت، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة الواقعة وسط السواحل الشرقية لتونس سجلت هزة أرضية فجر اليوم، السبت، بقوة 3.8 درجة علي مقياس ريختر.

وسجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، اليوم السبت، عند الساعة 1:14 فجرا، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وحدد المعهد مركز الهزة الأرضية، بحسب التحاليل الأولية، جنوب غربي منطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة جنوب العاصمة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.