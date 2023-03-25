تأكد غيابه| طارق السيد يصدم جماهير الزمالك قبل مباراة البنك الاهلي

أكد طارق نجم الزمالك السابق ان نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، اقترب من الغياب عن مباراة الغد أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة والخروج من قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الأيام الماضية.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الإصابة تبعد نبيل عماد دونجا عن الزمالك أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة"

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس الرابطة غدًا الأحد في تمام الساعه التاسعة والربع على استاد المقاولون العرب والتي نقلت المباراة إليه بدلا عن استاد القاهرة.