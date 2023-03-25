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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال.. إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بحوارة

جنود إسرائيل
جنود إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار من سيارة في بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية، اليوم السبت.

وذكرت التقارير العربية، أن عنصرين من قوات الاحتلال الإسرائيلي أصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار ببلدة حوارة جنوبي نابلس، مساء اليوم السبت.

ووصلت الفرق الطبية إلى مكان الحادث وتستعد لنقل الجرحى إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار في منطقة حوارة، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى.

قالت مصادر لوكالات أنباء فلسطينية، إن عملية إطلاق النار استهدفت ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال في شارع حوارة الرئيس، وجاري التحقيق في الأمر

إسرائيل حادث اطلاق نار بلدة حوارة حوارة

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