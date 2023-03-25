قبل موقعة الهلال.. عمر ربيع ياسين يكشف عن مفاجآت سارة لجماهير الأهلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين ، عن مفاجآت سارة لجماهير النادى الاهلي قبل موقعة الهلال السوداني والمقرر لها السبت المقبل.



وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك " مران الأهلي عصر اليوم .. ياسر إبراهيم ينتظم في التدريبات استعدادًا لمباراة الهلال السوداني ، ومحمود متولي يبدأ المشاركة تدريجيًا في التدريب الجماعي".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.