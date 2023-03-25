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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل موقعة الهلال.. عمر ربيع ياسين يكشف عن مفاجآت سارة لجماهير الأهلي

عمر ربيع ياسين
عمر ربيع ياسين

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين ، عن مفاجآت سارة لجماهير النادى الاهلي قبل موقعة الهلال السوداني والمقرر لها السبت المقبل.


وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك " مران الأهلي عصر اليوم .. ياسر إبراهيم ينتظم في التدريبات استعدادًا لمباراة الهلال السوداني  ، ومحمود متولي يبدأ المشاركة تدريجيًا في التدريب الجماعي". 


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

 

مران الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا عمر ربيع ياسين دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي

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