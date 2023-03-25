ياسمين صبري وأحمد عز معا.. إعلان يثير جدل رواد السوشيال ميديا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صور الفنانة ياسمين صبرى و أحمد عز بعد ظهورهم معاً فى في أحد الإعلانات و حاءت بعض التعليقات من رواد السوشيال ميديا:" لايقين على بعض.. يارب يتجوزو".

ياسمين صبري تتحدث عن تعاونها مع محمد إمام في فيلم جديد

كشفت الفنانة ياسمين صبري خطتها الفنية الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تشارك في الموسم الرمضاني بحملة إعلانية كبيرة انتهت من تصويرها، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل أخرى خاصة بها.

وتحدثت ياسمين صبري عن تفاصيل عودتها إلى السينما من خلال تعاونها مع الفنان محمد إمام في فيلم أبو نسب، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.