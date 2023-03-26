رجال سلة الأهلي يفوز على الاتصالات بدوري السوبر للمحترفين

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الاتصالات، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ١٠٦-٦٢.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية التي يقدمها في البطولة، حيث أشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون في اللقاء من مردود بدني وفني مميز ساهم في تحقيق الفوز.

