وعود سخية الحلقة 3 .. حنان مطاوع تخطط للسرقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “وعود سخية”، العديد من الأحداث المشوقة، حيث تعيش حنان مطاوع، حالة من الحزن والصدمة بعد وفاة والدها، ولا تجد أحد من أقاربها تستنجد به.

تتطوع أحد الممرضات بالمستشفى التي توفى بها والدها، أن تدفنه في مدافن عائلتها، ثم تقوم الممرضة "هانم" باستضافة "سخية" في منزلها مع ابنتها على الرغم من حالتها المادية الفقيرة.

وتنتهي الحلقة بشكل صادم حيث تخطط "سخية" لسرقة الأموال الموجودة في خزانة منزل الممرضة.

يذكر أن حنان مطاوع، كشفت عن العوامل التى دفعتها لخوض الماراثون الرمضاني من خلل مسلسل وعود سخية .

وقالت حنان مطاوع لـ صدي البلد: لعل اختلاف الدور الذى أقدمه فى مسلسل وعود سخية، هو ما حمسني لتقديم العمل، فالشخصية التى العبها جديد علي، فقد أحببتها للغاية، خاصة وان بها تحولات عديدة ، بالإضافة إلى أنها شخصية شرسة”.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.