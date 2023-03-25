حنان مطاوع: بنصور فى منطقة شعبية وبطلب قهوة وشاى من أهلها

قالت الفنانة حنان مطاوع، أنها أحبت شخصية "سخية"، التى تقدمها فى مسلسل "وعود سخية".



وأضافت حنان مطاوع خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، قائلا:" حبيت الشخصية جدا وأتمنى الناس تحبها لأنها أتظلمت كتير".

وأشارت حنان مطاوع، إلى أن تصوير المسلسل فى منطقة شعبية، معقبة:" بقيت أتعامل مع الناس فى الحارة وأطلب شاي وقهوة منهم".

وتابعت قائلة:" شخصية سخية مأثرة عليا جدًا وهتاخد وقت عشان أخرج منها"

15 حلقة فقط

وكانت قالت حنان مطاوع، أن العمل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال في النصف الاول من شهر رمضان الكريم.