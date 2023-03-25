عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان مطاوع: بنصور فى منطقة شعبية وبطلب قهوة وشاى من أهلها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع، أنها أحبت شخصية "سخية"، التى تقدمها فى مسلسل "وعود سخية".


وأضافت حنان مطاوع خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، قائلا:" حبيت الشخصية جدا وأتمنى الناس تحبها لأنها أتظلمت كتير".

وأشارت حنان مطاوع، إلى أن تصوير المسلسل فى منطقة شعبية، معقبة:" بقيت أتعامل مع الناس فى الحارة وأطلب شاي وقهوة منهم".

وتابعت قائلة:" شخصية سخية مأثرة عليا جدًا وهتاخد وقت عشان أخرج منها"

15 حلقة فقط

وكانت قالت حنان مطاوع، أن العمل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال في النصف الاول من شهر رمضان الكريم.

حنان مطاوع قناة صدي البلد الفنانة حنان مطاوع شهر رمضان الكريم رمضان الكريم شيرين سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

وكالة الفضاء الأوروبية: كويكب قادر على إنهاء العالم يمر قرب الأرض اليوم

ترشيحاتنا

موائد إفطار وتوزيع وجبات ومواد غذائية وبطاطين.. رمضان أحلى في الدقهلية

بايدن: الصين لم ترسل أسلحة عسكرية إلى روسيا

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

مدرب منتخب مالاوي: ليس لدي خطة لإيقاف محمد صلاح

سقط عليه السقف.. مصرع صيدلي أسفل عقار بالعطارين وسط الإسكندرية

أفضل السنن في شهر رمضان.. اثنتان وقت السحور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

غضب بسبب قتل أحمد السقا لـ ثعبان .. ومتابعون: يستحق المحاكمة

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

حقيقة صور القبض على دونالد ترامب بسبب اغتصاب إمرأة

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ