بثينة.. مي عمر تروج لمسلسلها علاقة مشروعة عبر إنستجرام

روجت الفنانة مي عمر لعرض مسلسل "علاقة مشروعة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

مي عمر

ونشرت مي صوره لها من مسلسل "علاقة مشروعه"وعلقت كاتبه "بثينه".

مسلسل علاقة مشروعة



مسلسل «علاقة مشروعة» عمل اجتماعى مكون من 15 حلقه، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًابإطار رومانسي تشويقي.



وجدير بالذكر بأن مسلسل «علاقة مشروعة» من بطولة عدد من النجوم أبرزهم ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر،ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.