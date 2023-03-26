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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية توفر فرص عمل جديدة

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

أشاد محمود الصعيدي أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجه الدولة لبحث توطين تكنولوجيا تصنيع سيارة كهربائية، عن طريق الهيئة العربية للتصنيع والأشقاء بالدول العربية.

 

 إنتاج سيارات صديقة للبيئة 

وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تقوم بجهود ضخمة من اجل إنتاج سيارات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية وتعاونها مع الدول العربية الشقيقة سوف يكون حافز قوى لانتاج سيارات كهربائية بجودة عالمية مما يساهم فى زيادة التصدير للخارج وتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة.

وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل على إزالة أي نوع من العقبات التي تطرأ على شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرهم للخارج.

 

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