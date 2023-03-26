حياة كريمة.. الكشف الطبي على 1382 مواطنا في كفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وذلك بقرية المنشلين، بمركز قلين، لمدة يومين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة.

وأشرف على هذه القافلة الطبية، خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.



ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1382 مواطناً من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصص بـ11 عيادات، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية «معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة».

وأشار إلى تنظيم ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.