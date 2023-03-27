الأوضاع تتأزم| انقسام حاد في حكومة نتنياهو بشأن قانون الإصلاحات القضائية.. تفاصيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب شاس يؤيدان وقف الاصلاحات القضائية ووزيرا العدل والأمن القومي يعارضان.

وقد أفادت مصادر صحفية، أمس الأحد، أن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف لاين، يهدد بالاستقالة إن تم وقف خطة الإصلاح القضائي.

ومن جابنه، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، المتظاهرين بإنزال أنصار اليمين المتطرف للشوارع إن لم يتراجعوا عن احتجاجاتهم.

وقال وزير الأمن القومي الإسرئيلي المتطرف، في وقت سابق، تعليقا علي إقالة وزير الدفاع يوآف جلانت: "الآن بدأ الإصلاح".

وتزداد الاحتجاجت في إسرائيل، حيث يتجمع المتظاهرون في محيط الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتله رفضا للتعديلات القضائية والأمن يدفع بتعزيزات خوفا من اقتحاهم لمبني الكنيست.