القومي للتغذية: الصيام وقاية من أمراض الأورام والسكر والسمنة

قال المعهد القومي للتغذية ، إن الصيام فرصة لتغذية الروح والمحافظة على الصحة أيضا، والتغذية السليمة مع ممارسة النشاط البدني هي السبيل للمحافظة على الصحة وتقوية مناعة الجسم ضد الأمراض.

وأوضح المعهد القومي للتغذية ، إن الأبحاث الحديثة تشير إلى أهمية الصيام في الوقاية من العديد من أمراض العصر مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم والسكرى ودهون الكبد وبعض الأورام وأيضا في تقوية الجهاز المناعي.

وأشار المعهد القومي للتغذية ، إن الطريقة الصحيحة لتناول الطعام في رمضان: مع أذان المغرب علينا أن نعجل بالإفطار على قليل من الأغذية السكرية سهلة الهضم والامتصاص مثل التمر واللبن والماء مع قليل من الشوربة الدافئة والتي تعطي شعورا سريعا بالارتواء ثم نأخذ استراحة لصالة المغرب نتناول بعدها وجبة الإفطار.

وقال المعهد القومي للتغذية ، إنه يجب مراعاة أن الاحتياجات الغذائية اليومية تختلف من شخص لآخر حسب سنه وجنسه )ذكر أم أنثى( ونشاطه البدني .وينبغي الاهتمام بممارسة النشاط البدني ،وتعتبر صالة التراويح رياضة روحية وبدنية أيضا.

وأوضح المعهد القومي للتغذية ، أن وجبة الإفطار يجب أن تكون الوجبة متوازنة تحتوى على كافة العناصر الغذائية )نشويات – بروتينات – خضروات مطهية – سلطة خضراء -- الخ ( ولكن بكميات معتدلة حسب احتياج كل فرد. ويفضل توزيعها على مرتين.

وتابع القومي للتغذية قائلاً : بين الإفطار و السحور يجب الاهتمام بتناول مالا يقل عن 8 أكواب من الماء في الفترة ما بين الإفطار و السحور مع تجنب المشروبات والعصائر الجاهزة المحالة بالسكر والمواد الحافظة والتي تؤدى للشعور بالعطش واستبدالها بالعصائر الطبيعية .

القومي للتغذية : يفضل تناول الفواكه الطازجة أو المجففة

وقال المعهد القومي للتغذية ، إنه يفضل تناول الفواكه الطازجة أو المجففة ،و لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية ولكن بكمية بسيطة على أن يراعى إتباع الطرق الصحية في إعدادها وذلك بتقليل استخدام الدهون و كميات السكر ويفضل استخدام قطع الفاكهة للتزيين وإعطاء المذاق الحلو بدال من استخدام الكريمة أو الشكولاتة.

وأختتم المعهد القومي للتغذية قائلاً : فرض الله صيام شهر رمضان على كل بالغ معافى ، والصيام فرصة لتغذية الروح والمحافظة على الصحة أيضا