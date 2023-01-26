مواد غروية..القومي للتغذية يكشف عن المكونات الأصلية لمشروب السحلب

نشر المعهد القومي للتغذية علي الصفحة الرسمية بالفيسبوك منشور عن أهم مشروب شتوي وهو مشروب السحلب الأصلي



وقدم المعهد القومي للتغذية معلومات لانعرفها عن السحلب فهو في الأصل نبات من عائلة الأوركيد ينمو في بداية فصل الصيف وينتشر في المناطق الجبلية والبرية، ويتميّز بزهوره الجميلة، ويتم استخراج وصنع السحلب من جذر ودرنات هذا النبات بعد غسلها جيدا بالماء ثم تغمر بالحليب او الماء المغليان لفترة قصيرة لازالة الطعم المر منها وتقليل فقد العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء وكذلك لوقف عمل الإنزيمات الموجودة فيها ثم تُترك بعدها لتجف وحدها أو في الفرن لتسريع عملية التجفيف

مكونات السحلب الأصلي

يحتوي السحلب الأصلي على البروتين والنشا والجلوكوز والعديد من المواد النيتروجينية.

وتتعدد استخدامات السحلب بين الاستخدامات العلاجية لمشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام مثل الانتفاخ وعسر الهضم والتخفيف من حرقة المعدة وكذلك الاستخدامات الغذائية حيث يعتبر من أكثر المشروبات الدافئة الشائعة في العديد من الدول الاوروبية والعربية مثل تركيا ولبنان ومصر خاصة مع قدوم ايام الشتاء و يحضر باضافة ملعقة صغيرة من السحلب الطبيعيى المطحون إلى الحليب والسكر بدون إسراف في إضافة السكر وتذاب جيدا ثم ترفع على النار وتقلب جيدا وتصب في الكوب ثم يضاف اليه غالبا الزبيب والمكسرات المختلفة وقد ينكه بالزنجبيل والقرفة والكزبرة وجوز الهند واليانسون والعديد من الأعشاب والتوابل الأخرى



وفي الوقت الحاضر توجد مخاليط تجارية جاهزة لتحضير السحلب الشعبى تنتجها بعض الشركات باستخدام بعض المواد الغروية والنشا وبودرة الحليب وتعتبر هذه الانواع عالية في محتواها من السعرات الحرارية والسكريات.

كما يدخل السحلب أيضا في صناعة الآيس كريم

ويمكن استخدامه مع الانظمة والبرامج الغذائية المختلفة ولكن بحساب مكوناته ضمن الاحتياجات اليومية مع اختيار السحلب الأصلي وليس التجاري الشعبي