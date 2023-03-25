المسموح من الأطعمة والممنوع للمراة الحامل في رمضان

نشر المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية، إحدي هيئات وزارة الصحة والسكان نموذجاً يضم آليات وطريقة تغذية الحامل فى رمضان ، وذلك إذا سمح الطبيب للسيدة الحامل بالصيام فى بعض الأوقات، لحفاظ على صحتها وصحة الجنين ،فإنه ينبغى عليها التالي :

▪ يفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة ( الإفطار والسحور وبينهما عدد 2-3 وجبات خفيفة ) ذلك لأن الإكثار من كمية الكل يؤدي إلى عسر الهضم وضيق التنفس عند الحامل.

▪ من الأفضل تناول الأطعمة التي تنتج الطاقة ببطء خاصة في السحور مثل منتجات الحبوب

الكاملة مثل الخبز الأسمر والشوفان و البقوليات.

▪ الاهتمام بنوعية وكمية الغذاء مع مراعاة أن الحامل تحتاج فى الأشهرالأخيرة إلى حوالى 300 سعر حراري زيادة على احتياجاتها الطبيعية قبل الحمل)يمكن زيادة كوب من اللبن + ثمرة فاكهة + بيضة مسلوقة /أو: قطعة جبن أبيض صغيرة أو 3 ملاعق من الفول أو البقوليات) .

▪ يجب عدم إتباع أي نظام غذائي إلي انقاص الوزن خلال فترة الحمل .

▪ عندما يكون رمضان خلال أيام الصيف الحارة الطويلة فإنه يخشى على الحامل من أعراض

الجفاف وقد يكون الشعور بالعطش أو وجود بول داكن اللون من علامات الجفاف المبكرة وقد

تشمل بعض الأعراض الأخرى مثل الدوخة والصداع والتعب وجفاف الفم ، لذا يجب الحفاظ على

تناول كمية من الماء ال تقل عن 3 لتر فى اليوم )12 كوبا( موزعا بين الإفطار والسحور.

▪ يجب الحفاظ على تناول السوائل وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل

الفواكه والخضروات خاصة الورقية والشوربة في وجبات "السحور" والإفطار " .

▪ إذا شعرت المرأة الحامل بالدوار أو التعب أثناء الصيام فيجب عليها أن تفطر مع تناول مشروب حلو)لتعويض الفاقد من السكر والسوائل ( ووجبة خفيفة مالحة )لتعويض الفاقد من الصوديوم( والاتصال بالطبيب.

▪ تجنب الإجهاد والعمل في درجات الحرارة المرتفعة لمنع فقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم.

▪ عدم االفراط في تناول الحلويات أوالمشروبات التي قد تؤدي الى انخفاض ضغط الدم )مثل

الكركديه ( أو المشروبات التى قد تسبب ارتفاع ضغط الدم )مثل العرقسوس(.

أطعمة يجب على الحامل أن تحرص على تناولها:

➢ الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل: الخضروات الورقية كالسبانخ والملوخية الخضراء والخس والفاصوليا والبازلاء المجففة ,و المكسرات والبذور والبقول و الأفوكادو و البروكلى والخرشوف وجنين القمح والكبدة ولحم البقر و كذلك خميرة الخبازين.

➢ الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12مثل:اللحوم، البيض،السمك ومنتجات الألبان.

➢ المصدر اآلمن لفيتامين )د(هو التعرض للشمس و هو ضرورى لصحة عظام الأم ونمو عظام الجنين، كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين )د( مثل :السمك والبيض وأيضا اللبن والطعمة الأخري المدعمة بالفيتامين.

➢ الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل:اللبن ومنتجاته، الخضراوات الورقية مثل الملوخية و الكرنب والسبانخ والمكسرات واللوز والسمسم والتين المجفف والبقول مثل اللوبيا والفول والفاصوليا.

➢ الأطعمة الغنية بالحديد مثل:اللحوم الحمراء والكبد ،ومن المصادر النباتية الغنية بالحديد البقوليات والخضروات الورقية الخضراء داكنة اللون والفواكه المجففة مثل التين والبلح والزبيب مع مراعاة إضافة مصدر لفيتامين ج مثل الليمون أو الفلفل الألوان والأطعمة النباتية كى تساعد على امتصاص الحديد.

➢ مراعاة تناول المكملات الغذائية الخاصة بالحامل والتى يصفها الطبيب .

أطعمة يجب على الحامل أن تتجنب تناولها

هناك أطعمة معينة تحتاج الحامل إلى تجنبها لسلامة الجنين مثل:

➢ اللحوم غير المطهية يمكن أن تحمل بكتيريا ممرضة أوطفيليات معدية لذلك يجب طهي اللحوم جيدا.

➢ السمك غير كامل الطهى مثل أطباق السوشي و المحار غير المطهى.

➢ قد تحتوي التونة على الزئبق الذي يمكن أن يضر الجهاز العصبي للجنين. ➢ الحليب الخام واألطعمة التي يحتوي عليها إال إذا تم غليه أو طهيها جيدا.

➢ البيض الخام أو المطبوخ جزئيا وكذلك المنتجات التي تحتوي على البيض النيئ مثل المايونيز وبعض أنواع اآليس كريم.

➢ المشروبات المنبهة مثل القهوة و النسكافيه والكوال.

➢ الأطعمة المحفوظة والمصنعة.

➢ كما أن على الحامل مراعاة عدم التواجد فى أماكن التدخين