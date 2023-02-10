جيهان فؤاد: المعهد القومي للتغذية يضع المواصفات الفنية بالنسبة للوجبات المدرسية

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن الطلاب يقبلون على المنتجات الجديدة بالنسبة للوجبة المدرسية، وليست الوجبة التقليدية كما كانت في السابق.



أضافت فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى، أن المعهد القومي للتغذية يضع المواصفات الفنية بالنسبة للوجبات المدرسية، وهو أول منشأة في مصر والوطن العربي تختص بهذا العمل، مشيره إلى تقديم وجبات لـ13.5 مليون تلميذ من 6 إلى 12 سنة بالمدارس.



وأوضحت فؤاد ، أن البسكويت الذي يقدم للأطفال من 6 إلى 12 سنة، يحتوى على 13 عنصر غذائي مهم للطلاب، متابعه: "الوجبة المدرسية بها عناصر غذائية كبيرة جدا تفيد الطلاب".



وأكملت فؤاد: "تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن أهمية الوجبات للطلاب في المدارس، والتي تختلف من مكان لآخر بالمحافظات".



وقال أحمد ناجى قمحة، الخبير الإستراتيجي، إن الدولة المصرية تراعي بعد الأمن الغذائي كأحد أبعاد الأمن القومي المصري.



أضاف قمحة، في لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" أن الاستراتيجية التنموية المصرية تضع في اعتبارها الطفل المصري، لذلك تقدم وجبات جيدة جدا للطلاب في المدارس.



وأوضح قمحة، أن الأمن الغذائي تعرض للتهديد بفعل جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، حيث توقفت سلاسل الإمداد والتوريد، وغيرها، لذلك تعتبر مصر الأمن الغذائي من أمنها القومي، وتعمل على تنميته وتحسينه دائما، متابعا: "الدولة الكبيرة والقومية هي التي تضمن توافر السلع بها".



وأكمل قمحة: "الدولة المصرية لا تهتم بالتصنيع فقط، ولكن بالزراعة وتأمين المحاصيل الاستراتيجية وأن تكون منطقة كبيرة لتوزيع الحبوب في الإقليم، ومصر تضع نصب أعينها تحقيق المعادلة الصعبة، بالاستمرار في التصنيع والزراعة، وإحلال المنتجات الوطنية بالصناعة المحلية".

