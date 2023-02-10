عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيهان فؤاد: المعهد القومي للتغذية يضع المواصفات الفنية بالنسبة للوجبات المدرسية

الدكتورة جيهان فؤاد
الدكتورة جيهان فؤاد

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن الطلاب يقبلون على المنتجات الجديدة بالنسبة للوجبة المدرسية، وليست الوجبة التقليدية كما كانت في السابق.

أضافت فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى، أن المعهد القومي للتغذية يضع المواصفات الفنية بالنسبة للوجبات المدرسية، وهو أول منشأة في مصر والوطن العربي تختص بهذا العمل، مشيره إلى تقديم وجبات لـ13.5 مليون تلميذ من 6 إلى 12 سنة بالمدارس.

وأوضحت فؤاد ، أن البسكويت الذي يقدم للأطفال من 6 إلى 12 سنة، يحتوى على 13 عنصر غذائي مهم للطلاب، متابعه: "الوجبة المدرسية بها عناصر غذائية كبيرة جدا تفيد الطلاب".

وأكملت فؤاد: "تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن أهمية الوجبات للطلاب في المدارس، والتي تختلف من مكان لآخر بالمحافظات".
 

وقال أحمد ناجى قمحة، الخبير الإستراتيجي، إن الدولة المصرية تراعي بعد الأمن الغذائي كأحد أبعاد الأمن القومي المصري.

أضاف  قمحة، في لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"  أن الاستراتيجية التنموية المصرية تضع في اعتبارها الطفل المصري، لذلك تقدم وجبات جيدة جدا للطلاب في المدارس.

وأوضح  قمحة، أن الأمن الغذائي تعرض للتهديد بفعل جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، حيث توقفت سلاسل الإمداد والتوريد، وغيرها، لذلك تعتبر مصر الأمن الغذائي من أمنها القومي، وتعمل على تنميته وتحسينه دائما، متابعا: "الدولة الكبيرة والقومية هي التي تضمن توافر السلع بها".

وأكمل  قمحة: "الدولة المصرية لا تهتم بالتصنيع فقط، ولكن بالزراعة وتأمين المحاصيل الاستراتيجية وأن تكون منطقة كبيرة لتوزيع الحبوب في الإقليم، ومصر تضع نصب أعينها تحقيق المعادلة الصعبة، بالاستمرار في التصنيع والزراعة، وإحلال المنتجات الوطنية بالصناعة المحلية".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

ترشيحاتنا

تعرف على حالة الطقس في الأيام المقبلة .. والأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة

حدث لم يسبق له مثيل في الشمس يثير حيرة العلماء

قرار عاجل من البرازيل بشأن سفن حربية إيرانية حاولت الاقتراب لشواطئها

أزمات الزمالك تتوالى |بلحاج يلجأ للفيفا وسر تراجع مستوى زيزو

فى دقائق .. علاج صعوبة البلع بوصفة من المنزل

لـ موظفي الجمارك .. 5 أفعال تغرمك 10 آلاف جنيه| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مالتيزرز كيك

يقتل طفلك .. خبيرة تغذية تكشف عن مادة مسرطنة بـ غزل البنات

بملامح جريئة .. ركين سعد تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

لوشا في القفص .. قصة فتوة التيك توك وسبب انتشاره

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ