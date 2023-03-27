تغيير هجومي.. تشكيل فرنسا المتوقع ضد أيرلندا في تصفيات اليورو

يستعد منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب لمواجهة إيرلندا اليوم، الإثنين، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديديه ديشامب سيخوض مباراة إيرلندا بتشكيلة الديوك أمام هولندا في المباراة الماضية، باستثناء تغيير وحيد حيث سيدفع بأوليفييه جيرو بدلا من كينجسلي كومان.

وجاء التشكيل المتوقع لفرنسا كالتالي:

ماينان، أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، كوندي، ثيو هرنانديز، تشواميني، رابيو، جريزمان، مبابي، كولو مواني وجيرو.

ويحتل منتخب الديوك صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن اليونان الذي هزم جبل طارق 3-0.

وكان منتخب فرنسا قد فاز على نظيره الهولندي، وهزمه برباعية نظيفة الجمعة الماضية، على ملعب (دو فرانس)، في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.